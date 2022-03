La stella dei Sixers ha assicurato che non lascerà la squadra fino a quando non riuscirà a portare un anello a Philadelphia. "Non mi fermerò fino a quando non ne vincerò uno per la città", le sue parole

Joel Embiid sta giocando una grande stagione, e insieme a Nikola Jokic è tra i favoriti per vincere il titolo di MVP. Quello che però interessa davvero al centro camerunese è l'anello di campione NBA, un traguardo da raggiungere con la maglia dei Sixers, dove è arrivato da rookie nel 2014. "Non mi fermerò fino a quando non vincerò un titolo per la città", ha assicurato a Sport Illustrated. Alla domanda se la squadra di quest'anno sia la più attrezzata di sempre per centrare l'obiettivo Embiid non ha però saputo dare una risposta certa. "Non posso davvero rispondere - ha detto - perché avevo la stessa senzazione con i gruppi precedenti che abbiamo avuto. Questo perché credo molto in me stesso e nella squadra. Guardando indietro penso che se tutti avessero reso al massimo del loro potenziale lo scorso anno saremmo potuti arrivare almeno in finale di Conference". Negli scorsi playoff Philadelphia è invece uscita al secondo turno contro Atlanta. Quest'anno un nuovo tentativo per arrivare fino in fondo, con un James Harden in più (ma senza Ben Simmons).