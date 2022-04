Lakers ora è dura. LeBron: "Questa era da vincere"

Cercando di fare una battuta per il Pesce D’Aprile, prima della partita di questa notte LeBron James aveva scritto su Twitter che sarebbe rimasto "ufficialmente fuori per il resto della stagione. Ci vediamo in autunno". Voleva essere uno scherzo per preannunciare il suo ritorno in campo, ma non è andato poi troppo lontano dalla realtà: dopo la sconfitta di questa notte contro i New Orleans Pelicans, ai Los Angeles Lakers servirà un’impresa per evitare che la loro deludente stagione 2021-22 di concluda la prossima settimana. Il ritorno in campo di James e di Anthony Davis, infatti, non è bastato ai gialloviola per superare i Pelicans, capaci di piazzare un parziale di 13-4 nel momento decisivo della partita e ribaltare le sorti della gara, infliggendo ai Lakers la 14^ sconfitta su 18 dopo la pausa per l’All-Star Game (terzo peggior record della lega). Con questo quinto ko consecutivo i gialloviola (31-46 in stagione) sono ora a una gara piena di distanza dal decimo posto occupato dai San Antonio Spurs (32-45), nei confronti dei quali però non hanno il tie-breaker — facendole diventare effettivamente due da recuperare, visto che in caso di arrivo a pari record saranno i texani a rimanere avanti in virtù degli scontri diretti. E il calendario non gioca a favore dei Lakers: San Antonio ha un’altra partita facile contro Portland (l’hanno già battuta due volte nel giro dell’ultima settimana) e poi chiuderà con Denver e Minnesota (entrambe in trasferta), Golden State in casa e Dallas fuori, tutte squadre impegnate a posizionarsi per i playoff; ai Lakers va anche peggio con Denver (in casa e in diretta su Sky Sport domenica sera), Phoenix, Golden State (entrambe fuori), Oklahoma City in casa e infine a Denver. Questi gli scenari analizzati da Matt Moore di Action Network: