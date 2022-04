In una serata in cui i Grizzlies hanno tenuto a riposo quattro titolari, il rookie Santi Aldama si è esibito in una schiacciata rovesciata che ha fatto impazzire tutti i suoi compagni in panchina, mettendo il punto esclamativo sulla vittoria ai danni dei Phoenix Suns al completo. Lo spagnolo, che solo in un’altra occasione a dicembre aveva toccato la doppia cifra, ha chiuso con 12 punti in 21 minuti, highlight di una stagione in cui ha giocato meno di tutti — ma facendosi trovare pronto quando chiamato in causa