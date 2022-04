Philadelphia-Charlotte LIVE su Sky Sport NBA

I divertenti Charlotte Hornets partono meglio sul campo di Philadelphia, con una tripla di LaMelo Ball e appofittando di qualche palla persa dei Sixers. Harden parte in modalità passatore (3 assist veloci), mentre ai punti ci pensa T obias Harris , che firma il primo strappo di Philadelphia con 9 punti frutto di un eccellente 3/3 dall'arco . Gli Hornets già nel primo quarto riaccolgono in campo Gordon Hayward , visto su un parquet NBA l'ultima volta il 7 febbraio. Harden continua a sembrare disinteressato al tiro, ma ha già 5 assist nel primo quarto , e la tattica sembra funzionare: Embiid viene coinvolto con continuità e risponde (già 9 punti, 6 rimbalzi e 3 assist alla prima pausa) e Philadelphia chiude i primi dodici minuti sopra di 3, 29-26 . Non trova tanto ritmo Ball e allora i suoi Hornets soffrono, anche perché Harris continua a segnare : due suoi canestri in fila (che lo portano già a quota 13) costringono coach Borrego al time-out.

La preview della partita

Philadelphia, reduce da tre sconfitte in fila di cui l’ultima dolorosa e inattesa a Detroit, ospita Charlotte e va a caccia di una vittoria che permetterebbe ai Sixers di rimettersi in corsa per inseguire le prime tre franchigie a Est, lasciando alle spalle scorie e incomprensioni venute fuori all’interno dello spogliatoio dopo l’ultimo passo falso. A far discutere in modo particolare sono state le parole di Doc Rivers che ha puntato il dito contro James Harden (più che contro una panchina spuntata), pretendendo dal Barba un impatto diverso nei finali di gara. Chi invece sa di aver fatto il massimo è Joel Embiid, reduce dai 35 punti e 17 rimbalzi contro i Pistons e lanciatissimo nella corsa al premio di MVP e in quella di miglior realizzatore della regular season. Per lui, così come per tutto l’ambiente Sixers però, l’unica priorità oggi è quella di andare a prendersi i playoff. Charlotte invece viene da un momento di forma diametralmente opposto, ha vinto otto delle ultime dieci gare e vuole a tutti i costi prendersi l’ottavo posto a Est e garantirsi una doppia opportunità al play-in. Per farlo toccherà affidarsi alle prodezze dei suoi giovani talenti: LaMelo Ball e Miles Bridges, le basi su cui gli Hornets sperano di fondare un radioso futuro e la sfida contro Philadelphia potrebbe essere l’occasione ideale per continuare a mettere in mostra i progressi fatti. Una partita da seguire dalle 18.30 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.