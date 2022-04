Cleveland furiosa: "Ci hanno rubato la partita"

I Cleveland Cavaliers erano già in difficoltà nel cercare di opporsi a Joel Embiid senza poter contare sui due lunghi titolari Jarrett Allen e Evan Mobley, ma si sono trovati a fare i conti anche con un arbitraggio — a loro dire — a senso unico. Almeno è così che la pensa coach JB Bickerstaff, che dopo la sconfitta subita per mano dei Philadelphia 76ers ha avuto molto da dire davanti ai giornalisti, presentandosi pochissimi minuti dopo la fine del match come se volesse liberarsi di un peso. "Questa partita ci è stata rubata, meritavamo di vincere. Difensivamente siamo stati grandi, abbiamo reso la vita difficile a due dei migliori attaccanti della lega. Ma non possiamo difendere contro di loro se sono sempre in lunetta. È assurdo. I nostri ragazzi si sono meritati molto più di quello che è successo stasera" ha detto dopo il ko per 112-108. Due in particolare i punti su cui si è soffermato l’allenatore dei Cavs: i tanti viaggi in lunetta e un fallo non fischiato su Darius Garland nel momento decisivo. "Harden ed Embiid sono due grandi giocatori e sanno come manipolare le regole. Non è una mancanza di rispetto nei loro confronti, ma ci deve essere un metro di giudizio chiaro su entrambi i lati del campo. Se un contatto è falloso da una parte, deve esserlo anche dall’altra. Noi abbiamo cercato quel metro per tutta la partita e non lo abbiamo mai trovato". I Sixers hanno tirato 42 volte dalla lunetta contro le 31 dei Cavaliers, con la coppia Harden-Embiid da 28/32 combinato in una serata in cui il primo ha chiuso in tripla doppia (21+10+10 pur tirando 4/13) e il secondo ha piazzato un sensazionale 44+17 con 5 stoppate, pur tirando 12/26 dal campo.