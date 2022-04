Embiid da 44 batte i Cavs, cadono Suns e Bucks

9/22

CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 112-108 | "Se non vinco l’MVP, non so cos’altro dovrei fare. Mi sentirei come se mi odiassero". Joel Embiid non ha intenzione di mollare il premio di Most Valuable Player tanto facilmente, aggiungendo un altro mattoncino da 44 punti alla sua candidatura. Il suo sforzo e la tripla doppia di James Harden (21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) decidono una partita con intensità da playoff, con grandi proteste da parte dei Cavs per la disparità in lunetta (42-31) e un contatto nel finale di gara tra Garland ed Embiid

