New York, derby in TV in bianco e nero: il motivo

Un tuffo nel passato che ha fatto felici i nostalgici NBA: per il derby di New York - andato in onda sul canale ESPN 2 - sono state usate delle grafiche diverse dal solito, che richiamavano quelle utilizzate dalla lega nel corso di questi 75 anni. Il primo quarto in bianco e nero come negli anni '60, per poi riproporre anche gli stili dei decenni successivi: "È stato uno sforzo non per provare a essere riduttivi, ma per riuscire a essere autentici"

NBA75 Celebration Game: questo il nome che la produzione ESPN ha dato alla particolare messa in onda del derby tra New York Knicks e Brooklyn Nets andato in scena al Madison Square Garden, con Kevin Durant autore di una tripla doppia e protagonista della rimonta Nets nel secondo tempo che da -21 sono riusciti a conquistare una vittoria fondamentale nella ricorsa al 7° posto a Est. Dopo ore di ricerca e di visione dei vecchi filmati NBA, ESPN ha deciso di mandare in onda sul suo secondo canale negli Stati Uniti la partita con delle grafiche che richiamavano quelle dei decenni passati, alternandole in ogni quarto di gioco: i primi 12 minuti di gioco sono andati in onda in bianco e nero - richiamando gli anni ’60 e le epiche battaglie dei Boston Celtics di quell’epoca (con la definizione in 4:3 che era tipica dell’epoca) - per poi passare ai decenni successivi con l’andare avanti della partita. Un esperimento di computer grafica tutt’altro che semplice da mettere in pratica, molto apprezzato dagli appassionati NBA di una certa età.