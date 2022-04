In un’estate che in casa Lakers appare già tutta in salita e complicata da gestire, una speranza e l’opportunità di iniziare a invertire la rotta potrebbe arrivare dalla franchigia di proprietà di Michael Jordan: gli Charlotte Hornets infatti, stando a quanto raccontato nella sua newsletter Marc Stein (ex giornalista del New York Times e grande esperto NBA), sarebbero interessati a Russell Westbrook - giocatore finito sul banco degli imputati dopo il fallimento dei Lakers, nonostante in stagione sia uno dei pochi ad aver dimostrato di avere integrità fisica - in campo in 78 delle prime 79 gare di regular season. In realtà il grande alibi dei Lakers in questa stagione è la mancanza di continuità del terzetto di All-Star - in campo insieme soltanto in 21 occasioni, nelle quali i Lakers hanno raccolto 10 vittorie e 11 sconfitte. Scrive Stein che Michael Jordan non ha mai nascosto il suo apprezzamento per Westbrook, ma dar seguito a questo mettendo in piedi una trattativa per lui è una cosa ben diversa: l’unica ragione - salariale - per prendere Westbrook è quella di garantirsi maggiore flessibilità salariale a partire dal 2023. Mettere sotto contratto il n°0 dei Lakers oggi vuol dire destinare nei prossimi mesi ben 47 milioni di dollari per lui, scambiando giocatori del calibro di Terry Rozier e Gordon Hayward: questo vorrebbe dire per gli Hornets “sacrificare” una stagione, nella consapevolezza poi di aver grande margine nell’estate 2023 quando, scaduto Westbrook, lo spazio salariale per costruire attorno a LaMelo Ball e Miles Bridges sarebbe considerevole. Una suggestione al momento, ma una pista da tenere d’occhio.