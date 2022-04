2/30

LA TRADE PER WESTBROOK E NON PER BUDDY HIELD | A pochi giorni dal Draft sembrava che i Lakers avessero concluso uno scambio per Buddy Hield, salvo poi far saltare tutto per prendere Westbrook dagli Washington Wizards cedendo Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e una scelta al Draft. Una mossa commentata con più di un dubbio in giro per la lega, ma su cui tutti all’interno dei Lakers sembravano d’accordo: “È stato divertente aiutare a costruire questa squadra. So cosa serve per creare una squadra da titolo” disse LeBron James