LAKERS

La disastrosa stagione dei Lakers, tappa per tappa

Indicati a inizio anno come una delle favorite per il titolo NBA, i Los Angeles Lakers 2021-22 si sono sfaldati nel corso della stagione tra infortuni, risse, voci di mercato e soprattutto tantissime sconfitte. Nonostante la presenza a roster di quattro dei migliori 75 giocatori nella storia della NBA, ecco come la stagione dei gialloviola è diventata un fallimento senza nessun appello

LE MOSSE ESTIVE | Dopo l’eliminazione al primo turno per mano dei Phoenix Suns, i Lakers si sono presentati sul mercato estivo con un roster ridotto all’osso e tanta voglia di cambiare. Dal mercato sono arrivati tantissimi nuovi giocatori, il più importante dei quali è stato certamente Russell Westbrook, ma anche i ritorni di Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington e Rajon Rondo, le firme di Kendrick Nunn e Malik Monk, l’arrivo di Carmelo Anthony, DeAndre Jordan e Kent Bazemore. Solo James, Davis e Horton-Tucker sono stati confermati

LA TRADE PER WESTBROOK E NON PER BUDDY HIELD | A pochi giorni dal Draft sembrava che i Lakers avessero concluso uno scambio per Buddy Hield, salvo poi far saltare tutto per prendere Westbrook dagli Washington Wizards cedendo Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e una scelta al Draft. Una mossa commentata con più di un dubbio in giro per la lega, ma su cui tutti all’interno dei Lakers sembravano d’accordo: “È stato divertente aiutare a costruire questa squadra. So cosa serve per creare una squadra da titolo” disse LeBron James