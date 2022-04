Non che ormai contasse più tanto, ma prima del via della penultima gara di stagione regolare dei suoi Lakers contro Oklahoma City, da Los Angeles è arrivata la notizia che ormai era nell'aria: la stagione 2021-22 di LeBron James è terminata, visto che il n°6 gialloviola non sarebbe sceso in campo contro i Thunder né lo farà nell'ultima partita in calendario, a Denver. I Lakers (ormai eliminati dai play-in) hanno scelto di risparmiargli ulteriori fatiche e di concentrarsi da subito sui trattamenti per il recupero dall'infortunio alla caviglia che ha tenuto fuori James nelle ultime gare. Si chiude così con 56 gare giocate (tutte in quintetto) su 82 la 17^ stagione NBA di LeBron, terminata oltre i 30 punti di media (30.3 per l'esattezza). La superstar dei Lakers è al momento 2° dietro a Joel Embiid (30.4) per media punti ma neppure nel caso il centro dei Sixers dovesse scendere sotto i 30.3 il titolo di capocannoniere NBA per la stagione andrebbe a James, visto che il regolamento impone che si disputino almeno 58 gare per poter competere alla corsa al titolo di top scorer.