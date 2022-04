Nonostante le delusioni delle ultime due stagioni, dopo quella dell'anello nel 2020, Anthony Davis pensa ancora che lui e LeBron James insieme possano essere il cuore di una squadra da titolo. E' quello che è emerso dalla conferenza stampa tenuta prima dell'ultima sfida stagionale dei Lakers contro Denver. "Penso che insieme possiamo farcela - ha spiegato - abbiamo dimostrato che siamo in grado". Di sicuro però questa stagione fallimentare lascia molta delusione e molti dubbi, cose di cui AD dovrà discutere proprio con LeBron. "Ci sono cose che dovremo valutare durante la offseason, io e lui - ha detto - parlando di quello che è successo quest'anno e di quello che vorremmo vedere nel prossimo, cercando di farci un'idea. Ci riuniremo come gruppo per tornare alla mentalità vincente della prima stagione. Sarà una conversazione molto interssante per capire cosa sia cambiato. Di sicuro gli infortuni hanno influito - ha proseguito Davis - ma anche quando siamo stati in salute non credo abbiamo mai raggiunto il nostro potenziale, per diverse ragioni. Quindi dobbiamo chiarirci le idee per tornare a quella mentalità da titolo che come giocatori sappiamo di poter avere. Ora dobbiamo prenderci del tempo per staccare e poi tornare e prepararci per la prossima stagione". Parole che sembrano suggerire una decisa volontà di restare ai Lakers per tentare una nuova corsa al titolo NBA.