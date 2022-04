HIGHLIGHTS NBA

Ultima notte della regular season NBA 2021-22, una serata in cui sono scese in campo tutte le 30 le franchigie - con Boston che si è presa il 2° posto a Est, ai danni dei Bucks e con i Sixers ufficialmente quarti. Dall'altra parte Utah batte Portland e si tiene il 5° posto a Ovest, ai danni dei Nuggets che perdono all'OT contro i Lakers. Di seguito il racconto delle 15 sfide e tutti i video della notte IN FONDO ALLA GALLERY TROVI LA CLASSIFICA FINALE DELLA STAGIONE

Jayson Tatum chiude la stagione con un’altra prestazione maiuscola, dominando nei 26 minuti in cui resta sul parquet e non sbagliando praticamente nulla: 31 punti con 11/14 al tiro, 6/8 dall’arco, 9 rimbalzi e +29 di plus/minus . È lui a incidere più di chiunque altro sulla sfida, mentre Jaylen Brown ne aggiunge 18 in 23 minuti e Daniel Theis sotto canestro raccoglie una doppia doppia da 11 più 10 rimbalzi. Boston (51-31) diventa la squadra con il miglior record a fine stagione dopo aver chiuso la prima metà dell'anno sotto il 50% di successi

L’ultima serata di regular season è uno di quei momenti in cui succede davvero di tutto, come una tripla doppia di John Konchar (la prima in carriera in NBA, e la cosa meraviglia soltanto fino a un certo punto): 17 punti, 13 rimbalzi e 10 assist per uno dei sei giocatori in doppia cifra in casa Memphis, guidati dai 20 in uscita dalla panchina di Santi Aldama. Un modo per fare felici tutti e tenere sempre il gruppo pronto a dare una mano - soprattutto ora che arrivano le settimane più importanti dell’anno