LA PALLA SI MUOVE COME IN UN FLIPPER | Gli Hornets sono primi in NBA con oltre 28 assist di media a partita, muovendo il pallone con altruismo e velocità per creare buoni tiri (66% di percentuale di assist, dietro solo a Denver e Golden State). Offensivamente sono da top-10, ma in difesa sono 22esimi: trovare consistenza nella propria metà campo è la chiave per il presente e per il futuro