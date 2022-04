Kevin Durant è in NBA da abbastanza tempo per sapere che non è intelligente dare extra-motivazioni agli avversari che si andranno a sfidare ai playoff: meglio evitare di alzare il volume dello scontro prima della palla a due che apre la serie. Per questo motivo, nel momento in cui Bruce Brown ha deciso di sottolineare come i Celtics avranno difficoltà a proteggere il ferro data l’assenza dell’infortunato Robert Williams III sotto canestro, Durant è subito intervenuto per calmare i toni e per contestualizzare i commenti fatti dal suo giovane compagno di squadra: “Rispettiamo i nostri avversari: non abbiamo bisogno di parlare di quale sarà il modo in cui proveremo a batterli. Non amo questo tipo di dichiarazioni, ma so che Bruce è fatto così. Quando parla ai microfoni mantiene alto il livello di energia e la voglia di sfida che mette in campo tutta la stagione - ma non abbiamo bisogno di dire c****e come questa. Meglio pensare a scendere in campo e giocare a pallacanestro al nostro meglio”. Un discorso, diretto, da leader.