Non è la prima volta che accade: la prima scelta assoluta al Draft 2019 che si esibisce in clamorosi gesti atletici nel riscaldamento, in una stagione in cui ancora non ha giocato un singolo minuto. Prima dell’avvio del play-in si era parlato di un suo possibile ritorno in extremis per dare una mano a New Orleans, ma contro gli Spurs è rimasto ancora una volta soltanto a guardare: oltre ai problemi fisici, potrebbero esserci anche ulteriori tensioni tra lui e la dirigenza della Louisiana