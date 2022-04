Tyronn Lue non è riuscito a portare i suoi L.A. Clippers ai playoff, dovendo fare a meno di Paul George (oltre che di Kawhi Leonard) nella partita decisiva contro i New Orleans Pelicans. Una gara che i Clippers erano riusciti a rimettere in piedi nel terzo quarto con il quintetto piccolo architettato da Lue, salvo poi sciogliersi nel quarto periodo davanti alla rimonta dei Pelicans. Nonostante l’eliminazione, LeBron James però ci ha tenuto a dire la sua in sostegno del coach con cui ha vinto il titolo NBA coi Cleveland Cavaliers nel 2016: "Semplicemente il MIGLIOR allenatore in circolazione!" ha scritto James su Twitter. "DISCUTETE con i vostri figli, non con me" aggiungendo una emoji che fa spallucce. L’ennesimo attestato di stima di James nei confronti del suo ex coach, che aveva già elogiato dopo un derby perso in questa stagione (“Non ha punti deboli sotto ogni aspetto del gioco”) e che fa particolarmente rumore considerando la situazione in cui versano i suoi Los Angeles Lakers.