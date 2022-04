Raptors, infortunio alla caviglia per Barnes

Oltre a perdere gara-1 contro Philadelphia, i Toronto Raptors hanno anche perso il loro rookie delle meraviglie Scottie Barnes, che ha subito una brutta distorsione alla caviglia sinistra in uno scontro fortuito con Joel Embiid. Le radiografie hanno escluso fratture sia per lui che per Thaddeus Young, uscito dopo pochi minuti per un problema al pollice. Per entrambi è prevista una risonanza magnetica

La prima partita di playoff non sarebbe potuta andare peggio per i Toronto Raptors . Oltre ad essere stati travolti dai Philadelphia 76ers di uno scatenato Tyrese Maxey (38 punti di cui 21 nel solo terzo quarto), i canadesi devono anche fare i conti con una pessima notizia, quella dell’infortunio del loro rookie delle meraviglie Scottie Barnes. Nel corso dell’ultimo quarto la matricola di Toronto ha aiutato a centro area su una penetrazione di Joel Embiid, ma il centro camerunense gli ha pestato inavvertitamente il piede sinistro provocandogli una torsione innaturale della caviglia , facendolo immediatamente crollare a terra. Dopo diversi minuti Barnes è riuscito a rialzarsi solo grazie all’aiuto dei compagni, prendendo la via degli spogliatoio accompagnato a braccia senza riuscire a mettere peso sul piede. Le prime radiografie hanno escluso fratture ossee sia per lui che per Thaddeus Young (infortunatosi al pollice nel corso del primo tempo), ma si saprà di più delle loro condizioni per la serie dopo la risonanza magnetica.

L'ottimo debutto ai playoff di Barnes e le parole di Nurse e Siakam

Barnes aveva comunque avuto un debutto più che solido ai playoff, chiudendo con 15 punti, 10 rimbalzi e 8 assist in 31 minuti alla sua prima in post-season. “Stava andando benissimo” ha detto coach Nick Nurse. “Era in fiducia, stava andando in lunetta, ha tagliato bene e ha fatto ottimi passaggi. Sembrava a suo agio là fuori, che non è normale per un rookie alla sua prima partita di playoff in trasferta contro una grande squadra”. Stesso rammarico anche per il compagno di squadra Pascal Siakam: “È dura vederlo andare giù. Lavora davvero tantissimo e in questa stagione ha giocato in maniera splendida. So quanto fosse eccitato per i playoff e per essere in campo. Speriamo di averlo per la prossima partita”.