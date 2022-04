Butler da domina contro Atlanta, Suns e Booker ok

Jimmy Butler segna 45 punti - nuovo massimo in carriera - e trascina Miami sul 2-0 in un testa a testa sempre più complicato per Atlanta: pessima serata per Danilo Gallinari, chiusa con 0/6 al tiro e due soli punti a referto. Tutto facile per Memphis che travolge Minnesota e riporta in parità la serie. Brandon Ingram mette a referto 37 punti, sfiora la tripla doppia e New Orleans batte così a domicilio i Suns - che perdono Devin Booker per infortunio nella ripresa dopo un clamoroso primo tempo