Derrick Rose apre un negozio di rose a Chicago

4/4

La data è stata scelta unendo i tre numeri indossati in carriera da Rose (l'1 a Chicago, il 4 a New York e il 25 a Simeon High School, oltre che in alcune occasioni in NBA) e la cerimonia per celebrare la carriera di Rose verrà tenuta nella serata in cui sono ospiti i New York Knicks, che oltre a essere stati una delle squadre della sua carriera hanno anche in panchina Tom Thibodeau, l'allenatore più importante nella carriera di "D-Rose"

SKY INSIDER: L'ANNO IN CUI DERRICK ROSE È STATO IL PIÙ FORTE DEL MONDO