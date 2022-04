Non si può certo dire che si tratti di una sorpresa, ma è comunque un annuncio ufficiale. Con un video pubblicato sui suoi social, Paolo Banchero ha reso nota la sua decisione di lasciare Duke e di dichiararsi per il Draft della NBA del 2022, dove con ogni probabilità sarà scelto nelle primissime posizioni — potenzialmente anche la numero uno, giocandosela con altri candidati come Chet Holmgren, Jabari Smith e Jaden Ivey. "È sempre stato un mio sogno giocare a Duke ed è sempre stato un mio sogno giocare nella NBA" ha detto Banchero nel video. "Duke mi ha preparato per questo sia in campo che fuori, sono fortunato ad essere stato parte della Fratellanza, che rimarrà con me per il resto della mia vita". Banchero ha ringraziato tutte le persone che lo hanno aiutato nella sua unica stagione a Durham, includendo ovviamente da coach Mike Krzyzewski: "È stato un onore essere parte della tua ultima stagione della carriera. Grazie per avermi spinto ogni singolo giorno, aspettandosi nient’altro che il meglio da me."