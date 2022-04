Fino al terzo quarto di gara-3, la serie tra Miami e Atlanta sembrava avere un unico padrone. Sopra 2-0 dopo le prime due partite e avanti anche di 16 lunghezze nel terzo periodo, gli Heat avevano il controllo assoluto sul match e sulla serie; poi però è successo qualcosa. A meno di due minuti dalla fine del terzo quarto Kyle Lowry è dovuto uscire per un infortunio muscolare senza più rientrare in campo, e le prime impressioni non sono buone: per lui si parla di un problema muscolare al bicipite femorale, anche se solo la risonanza magnetica potrà determinare precisamente l’entità del danno. Di sicuro però Lowry non è più rientrato in campo e, intercettato da Dave McMenamin di ESPN fuori dagli spogliatoi, camminava zoppicando vistosamente. "Mi fa incaz…e" ha detto riguardo il suo infortunio, ma quando gli è stato chiesto se pensa di saltare delle partite, il nativo di Philadelphia ha risposto con un sorriso ironico dicendo "No, io sono Wolverine", facendo riferimento al supereroe della Marvel noto per suoi superpoteri di guarigione.