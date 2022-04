Magic Johnson in questi giorni sta dando molte interviste in giro per il lancio della serie tv sulla sua vita. E da grande e affabile comunicatore qual è, non manca mai di avere una parola buona per le testate giornalistiche a cui concede un’intervista. Per questo, quando il Toronto Star gli ha chiesto un’opinione sul rookie dei Raptors Scottie Barnes, la leggenda dei Lakers non ha risparmiato complimenti: “C’è sicuramente molto Showtime in lui” ha detto Johnson. “Sa fare tutto su un campo da basket: è grosso e forte fisicamente, rende migliore i suoi compagni di squadra ed è un incubo da marcare, proprio come lo ero io”. Barnes peraltro non ha mai nascosto la sua passione per Magic, che imita non solo con le sue qualità in campo ma anche con l’atteggiamento fuori, rimanendo sempre sorridente in ogni circostanza. E nonostante l’infortunio alla caviglia in gara-1 della serie contro i Philadelphia 76ers, Magic gli ha fatto i suoi auguri per una pronta guarigione: “Deve rimettersi in fretta e bene, così che possa fare quello che io ho fatto da rookie, giusto?”. Difficile vedere Barnes trascinare i Raptors al titolo segnando un “Baby Hook” nella gara decisiva della serie finale come fatto da Magic, ma se non altro il suo idolo ha per lui una grande considerazione.