Celtics-Bucks domenica alle 19 in streaming su Sky

Come arrivano i Boston Celtics alla semifinale di Conference

“È un problema che potrebbe indubbiamente avere impatto nel corso della serie, dovremo valutare l’evoluzione: al momento credo che Jaylen Brown riuscirà a essere in campo in gara-“: è questo il principale dubbio che attanaglia i Celtics, forti del trionfale risultato ottenuto contro Brooklyn (su cui in pochi avrebbero scommesso, soprattutto in maniera così perentoria) e con un paio di giorni in più di riposo alle spalle rispetto ai Bucks. Jayson Tatum ha completato il suo personale percorso di maturazione: All-Star assoluto sia in attacco che in difesa, in grado di limitare gli avversari e di non perdere lucidità in attacco. La presenza o meno di Brown potrebbe in parte cambiare gli equilibri di una rotazione che nel corso dei primi 10 giorni playoff ha ritrovato anche Robert Williams III sotto canestro e dimostrato ancora una volta di non essere seconda a nessuno per applicazione difensiva, energia e grinta. Marcus Smart ormai è affidabile anche in fase realizzativa e la rotazione Celtics ha trovato in ogni situazione un supporto fondamentale anche in uscita dalla panchina dai vari Derrick White, Daniel Theis e Grant Williams. Una squadra ostica per chiunque, anche per i campioni NBA in carica (che invece si trascinano dietro qualche problema in più).