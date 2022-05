Butler: "Embiid? Mi dispiace per il mio amico"

L'All-Star di Philadelphia non sarà in campo causa infortunio contro Miami (almeno nei primi episodi della serie) - una notizia che non ha reso felice neanche Jimmy Butler; amico di Joel Embiid e convinto che Miami debba dimostrare la sua forza contro un avversario al completo: "Vogliamo far capire agli altri che siamo in grado di battere chiunque"

Il suo addio ai Sixers è stato tutt’altro che idilliaco e ricordato con affetto, ma i rapporti tra Jimmy Butler e Joel Embiid sono rimasti ottimi: per questo l’All-Star degli Heat è il primo a essere triste e sconsolato per l’infortunio del centro camerunense, uscito dalla serie contro i Raptors con una frattura dell’osso dell’orbita attorno all’occhio sinistro. “Sono molto dispiaciuto per il mio amico e penso di parlare a nome di tutta la mia squadra: noi vogliamo che Joel giochi la semifinale di Conference. Vogliamo affrontare Philadelphia al completo e dimostrare che possiamo battere chiunque”. Al momento però la situazione non appare semplice: Embiid infatti non ha fissato una data per il suo ritorno in campo, anche se l’operazione non dovrebbe essere necessaria: questo lascia un minimo di margine e di speranza che il candidato MVP dei Sixers possa tornare sul parquet nel corso della serie: un modo di ritrovarsi tra ex compagni di squadra e giocatori che provano una forte stima reciproca. Oltre che due campioni pronti a darsi battaglia per raggiungere la finale di Conference.