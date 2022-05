14/24

COME STA DEVIN BOOKER? | La questione infortuni, come visto già in precedenza, tiene banco per ragioni diverse in ogni serie: oltre al rientro di Luka Doncic (parso in ottime condizioni nelle ultime tre sfide contro Utah), l'altro grande punto interrogativo riguarda lo stato di salute di Devin Booker - averlo al 100% sarebbe un vantaggio non da poco per i Suns, ma questo sarà chiaro soltanto una volta sceso in campo