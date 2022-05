Coach Frank Vogel è andato via, ma a Los Angeles al momento stanno facendo fatica a trovare un sostituto: tra i nomi circolati negli ultimi giorni c’è quello di Nick Nurse, a capo dei Raptors campioni NBA del 2019 e uno dei migliori allenatori su piazza. Un’indiscrezione di mercato che non ha trovato in realtà nessun tipo di conferma da Toronto - che ha intenzione di tenersi stretta il proprio coach e che non vuole in alcun modo alimentare speculazioni a riguardo. Per questo il GM Masai Ujiri ha preferito mettere le cose in chiaro, prendendo in giro i Lakers e il loro obiettivo di mercato: “Anche io sono sogno come loro: io voglio Messi, voglio Cristiano Ronaldo, voglio Kobe Bryant. Per questo dico ai Lakers che possono continuare a sognare, proprio come faccio io”. Un messaggio chiaro, che fa seguito alle parole del diretto interessato che già aveva spiegato l’intenzione di restare ai Raptors ancora a lungo: insomma, Phil Jackson e gli altri dirigenti incaricati di cercare il nuovo capo allenatore gialloviola dovranno puntare su un profilo diverso.