Quando gli L.A. Clippers hanno concluso lo scambio con Portland a febbraio si pensava che il loro obiettivo primario fosse quello di assicurarsi Norman Powell. Ma complici i problemi fisici della guardia, alla fine ad avere maggiore impatto sulle loro fortune è stato Robert Covington, tanto da meritarsi una conferma da parte della franchigia losangelena. ESPN ha infatti riportato la notizia che l’ala ha deciso di estendere il suo contratto per altre due stagioni a 24 milioni di dollari complessivi, legandosi così con i Clippers per i prossimi due anni (il massimo consentito dalle regole del contratto collettivo) ed evitando di testare un mercato dei free agent in cui non c’è moltissimo spazio salariale per giocatori come lui, che ha già superato i 31 anni e serve soprattutto a chi punta al titolo. Lo sforzo economico dei Clippers per assicurarselo non è da sottovalutare: secondo le stime di ESPN, con questa firma la luxury tax per la prossima stagione passa già adesso da 17.8 milioni a 54.9 milioni, senza considerare le firme estive che aumenteranno ancora di più il costo di questo roster. La speranza è che Covington — autore anche di una partita da 43 punti con 11 triple lo scorso 1 aprile — possa essere il pezzo mancante tra Kawhi Leonard e Paul George per fortificare ancora di più la difesa già eccellente dei Clippers, forte della sua combinazione quasi unica di stoppate e recuperi difensivi (l’unico sopra quota 90 in stagione in entrambe le categorie) e di un ottimo 45% da tre punti nelle sue 23 gare disputate con Los Angeles.