I Philadelphia 76ers hanno ritrovato Joel Embiid e hanno accorciato le distanze nella serie contro Miami, approcciando gara-4 — in diretta questa notte alle 2.00 anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW, con repliche lunedì con commento in italiano — con la possibilità di pareggiare. Eppure in casa Sixers in molti si aspettano segnali di risveglio da parte di James Harden, che da quando è arrivato in città a metà stagione sembra aver “perso un passo” rispetto agli anni migliori della carriera a Houston, limitandosi a giocare da playmaker distributore per i compagni. E Charles Barkley, che ha sempre un occhio di riguardo per le questioni che riguardano i Sixers, non le ha certo mandate a dire. "James è chiaramente in declino" ha detto in un’intervista radio con SiriusXM. "I Sixers si sono dati una finestra di due anni, ma quest’estate Harden prenderà l’opzione a suo favore da 45 milioni e poi può firmare un’estensione di quattro anni a più di 200 milioni. Chiunque gli offra quei soldi, deve essere licenziato perché ammazzerebbe la franchigia per i prossimi 10-15 anni".