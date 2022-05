Shaq provoca, Gobert risponde: "Ti faccio il c**o"

“Penso che un difensore come Rudy Gobert sarebbe stato in grado di contenere a livello difensivo la tua esplosività, costringendoti a segnare 12 punti o qualcosa del genere”. Una frase che non è andata giù a Shaquille O’Neal, che ha risposto per le rime: “Certo, nei primi tre minuti”. Il tutto in una conversazione registrata e diventata un podcast virale, ripreso dai principali network e pagine di intrattenimento USA che parlano di NBA. “Sarebbe stato contro natura pensare che qualcuno potesse marcarmi in uno contro uno: una scelta che avrei preso come un affronto personale”. Non avremo mai la controprova sul parquet - peccato - ma a livello social la sfida non ha deluso. Gobert infatti non ha perso tempo e ha risposto per le rime (e senza filtri) che contro di lui Shaq non avrebbe avuto vita facile. Non è la prima volta in realtà che l’Hall of Famer ex Lakers e Heat punta il dito contro il talento francese, che in passato aveva declinato le provocazioni. Stavolta no, ha idealmente raccolto il guanto di una sfida che pare evidente non sia ancora arrivata al suo ultimo capitolo.