Boston-Milwaukee: gara-7 dalle 21.30 su Sky Sport

Ci siamo: dopo un primo turno playoff che ci aveva lasciato a secco, le semifinali di Conference non hanno deluso e così - grazie alla super prestazione da 46 punti Jayson Tatum in trasferta nella sfida di meno di 48 ore fa - Boston è riuscita a conquistare la terza vittoria nella serie, evitando l’eliminazione e forzando così una gara-7 attesa e che si preannuncia spettacolare. Un testa a testa da seguire sui canali Sky Sport questa sera a partire dalle 21.30 con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Una battaglia per cui il TD Garden è pronto a vestirsi a festa, in uno scontro che viene giustamente definito da molti come generazionale: Jayson Tatum contro Giannis Antetokounmpo, 24 e 27 anni - già il presente e soprattutto il futuro prossimo di una NBA che in questi playoff ha reso plastico un passaggio di testimoni, a cui i soli Stephen Curry e Jimmy Butler (pur affidandosi al valido supporto di tanti giovani) stanno provando a opporsi a suon di vittorie. I due campioni di Boston e Milwaukee sono elettrizzanti, all’occorrenza incontenibili, decisivi su entrambi i lati del campo: il prototipo del talento moderno, in un match dal quale uscirà una delle franchigie favorite nella corsa al titolo NBA.