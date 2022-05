Boston-Milwaukee: gara-7 LIVE dalle 21.30 su Sky

Jayson Tatum contro Giannis Antetokounmpo, ultimo atto: chi vince va in finale, chi perde torna a casa. Una battaglia tra due dei migliori giocatori al mondo e una gara-7 tutta da seguire, a partire dalle 21.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Robert Williams torna a disposizione dopo aver saltato le ultime due gare, ancora fuori Khris Middleton

La presentazione della partita

Ci siamo. Dopo un primo turno playoff che ci aveva lasciato a secco, le semifinali di Conference non hanno deluso e così - grazie alla super prestazione da 46 punti Jayson Tatum in trasferta nella sfida di meno di 48 ore fa - Boston è riuscita a conquistare la terza vittoria nella serie, evitando l’eliminazione e forzando così una gara-7 che si preannuncia spettacolare. Un testa a testa da seguire sui canali Sky Sport e in streaming su NOW questa sera a partire dalle 21.30 con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Una battaglia per cui il TD Garden è pronto a vestirsi a festa, in uno scontro che viene giustamente definito da molti come generazionale: Jayson Tatum contro Giannis Antetokounmpo, 24 e 27 anni - già il presente e soprattutto il futuro prossimo di una NBA che in questi playoff ha reso plastico un passaggio di testimoni, a cui i soli Stephen Curry e Jimmy Butler (pur affidandosi al valido supporto di tanti giovani) stanno provando a opporsi a suon di vittorie. I due campioni di Boston e Milwaukee sono elettrizzanti, all’occorrenza incontenibili, decisivi su entrambi i lati del campo: il prototipo del talento moderno, in un match dal quale uscirà una delle franchigie favorite nella corsa al titolo NBA.

E mentre le notizie di cronaca e della sparatoria avvenuta fuori dal Fiserv Forum di Milwaukee costringeranno le autorità locali a vietare l’adunata davanti ai maxi-schermi da parte dei tifosi Bucks, a Boston continua a salire la tensione e l’attesa del popolo biancoverde che colorerà le tribune dell’arena - uno dei possibili fattori di una sfida che (visto l’equilibrio complessivo) verrà decisa dai dettagli. Gli ospiti dovranno ancora una volta fare a meno di Khris Middleton - il grande assente della serie e il tassello potenzialmente decisivo al fianco di un Antetokounmpo più volte rimasto “solo contro tutti” contro la miglior difesa NBA. I Celtics invece sperano di trovare ritmo e canestri dall’arco: dovessero iniziare a entrare quelli, per i Bucks non ci sarebbero speranze di restare a galla. In una lunga serie in cui Al Horford, Jrue Holiday, Jaylen Brown, Pat Connaughton, Marcus Smart e non solo sono riusciti a ritagliarsi un ruolo da protagonisti al fianco degli All-Star sul parquet, la domanda sorge spontanea: chi deciderà gara-7? Lo scopriremo questa sera a partire dalle 21.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW.