Quando ha sottoscritto mesi fa il suo contratto - ben prima di passare ai Dallas Mavericks e di imbarcarsi in questa meravigliosa avventura playoff con i texani - Spencer Dinwiddie non immaginava che sarebbe potuto arrivare fin qui: alle finali di Conference, a giocarsi con sole altre tre squadre l’opportunità di mettere le mani sul Larry O’Brien Trophy. Ora invece, nonostante il complicato scoglio Golden State da superare, credere nella possibilità di vincere il titolo NBA non appare più come un sogno irrealizzabile. Per questo viene da sorridere andando a guardare il suo contratto e a leggere l’entità del bonus previsto in caso di vittoria dell’anello: un dollaro. No, non un milione di dollari: uno solo. Talmente tanto improbabile che Dinwiddie si è voluto concedere più un promemoria che un vero e proprio bonus: in caso di conquista del titolo NBA infatti saranno ben altri i motivi per cui far festa (e per passare all’incasso). Golden State permettendo.