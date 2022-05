Uno degli aspetti che più impressionano di Chet Holmgren è certamente la sua personalità. A dispetto di un fisico particolarissimo (altissimo, magrissimo, braccia interminabili), il prodotto di Gonzaga gioca con una fiducia incrollabile nei suoi mezzi e non ha paura di nessuno, alzando la voce in più di un’occasione con trash talking e risposte a tono agli avversari. Una personalità che ha cominciato a dimostrare già nelle interviste pre-Draft: rispondendo alla classica domanda su chi sia il miglior giocatore della NBA, la possibile prima scelta assoluta al Draft non ha mostrato la minima timidezza, rispondendo semplicemente "Io tra due mesi". Chissà che tutta questa sicurezza non convinca definitivamente gli Orlando Magic a puntare su di lui: secondo molti esperti del Draft la franchigia della Florida dovrebbe usare la prima scelta assoluta per chiamarlo il prossimo 23 giugno, anche se alcuni non sottovalutano le possibilità di Jabari Smith di Auburn e altri vedono l’azzurro Paolo Banchero come possibile candidato. Quello che è certo è che a Holmgren non manca la personalità, e gli appassionati di NBA cominceranno ad accorgersene presto.