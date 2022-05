Se il mercato della NBA deve ancora entrare nel vivo, i mesi che separano la fine della stagione e l’inizio del Draft sono quelli in cui si prendono le decisioni su chi deve prendere le decisioni. E se diverse squadre sono ancora alla ricerca di un capo-allenatore (a partire dai Los Angeles Lakers), c’è una squadra che potrebbe veder cambiare il proprio dirigente di riferimento. Tim Connelly, capo della dirigenza dei Denver Nuggets, è infatti in trattativa avanzata per passare ai Minnesota Timberwolves, avendo già parlato a lungo con i futuri proprietari Marc Lore e Alex Rodriguez (che prenderanno il controllo della franchigia dal 2023) ed è previsto un incontro con l’attuale proprietario Glen Taylor per ratificare il tutto. Connelly diventerebbe uno dei dirigenti più pagati di tutta la NBA, seguendo le orme di quanto già fatto da Masai Ujiri nell’estate del 2013, lasciando i Nuggets in uno dei loro momenti migliori per un’offerta più alta a Toronto, con la quale ha poi vinto il titolo nel 2019. Si spiegherebbe così il teorico passo indietro di Connelly, che lascerebbe una franchigia che il prossimo anno vuole competere per il titolo con i ritorni di Jamal Murray e Michael Porter Jr. attorno a Nikola Jokic per una che, pur avendo mostrato grande potenziale in questa stagione, attualmente parte indietro nelle gerarchie della Western Conference. La presenza di due stelle del calibro di Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns però fa pensare che la traiettoria dei T’Wolves — attualmente gestiti da Sachin Gupta, promosso a capo della dirigenza a interim dopo l’allontanamento di Gersson Rosas lo scorso autunno — sia in ascesa, a differenza dei Nuggets che dopo le finali di conference nella bolla di Orlando non sono più riusciti a tornare a quei livelli, anche per colpa degli infortuni.