Dopo la vittoria in gara-3 senza avere Jimmy Butler per tutto il secondo tempo, Miami spera di riavere la sua stella per gara-4 in cui può dare un’accelerazione decisa alla serie di finale. Boston però non ha intenzione di mollare, ritrovandosi sotto 1-2 in una serie in cui non ha perso 10 dei 12 quarti disputati. Palla a due alle 2.30 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

I Miami Heat nel corso delle prime tre partite contro i Boston Celtics hanno vinto solamente due dei 12 quarti disputati, eppure sono avanti 2-1 nella serie e si sono ripresi il fattore campo con una vittoria fondamentale in gara-3, arrivata senza poter contare su Jimmy Butler per tutto il secondo tempo. Sono proprio le condizioni dell’All-Star degli Heat a tenere banco in vista di gara-4, che si disputerà stanotte alle 2.30 in diretta su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina. Butler è in lista infortunati come “questionable” così come Tyler Herro per un problema all’inguine che lo ha tenuto fuori nel finale di partita, ma entrambi dovrebbero essere regolarmente in campo per una partita in cui Miami può dare un’accelerazione enorme alla serie. In caso di vittoria, infatti, avrebbero tre match point per avanzare alle Finals, ma anche in caso di sconfitta arriverebbero agli ultimi tre appuntamenti della serie con il fattore campo a favore. Una posizione invidiabile, ma i Celtics non hanno alcuna intenzione di mollare.