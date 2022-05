Infortunio Butler: come sta l'All-Star di Miami

Infiammazione al ginocchio: basta questo accostamento per far tremare i tifosi di Miami, per preoccupare i tifosi degli Heat che hanno visto Jimmy Butler combattere sul parquet nel primo tempo per 19 minuti - rientrato in spogliatoio all’intervallo lungo, senza sbucare di nuovo sul parquet nella ripresa. Il tabellino recita: 8 punti con 8 tiri, tre rimbalzi, due assist e un paio di recuperi, in un match vinto lo stesso anche senza di lui. Non è ancora chiaro se c’è stato o meno qualche episodio particolarmente duro sul parquet, uno scontro che gli abbia causato nuovamente problemi a un ginocchio che già l’aveva costretto a saltato una partita in questi playoff (gara-5 nella serie di primo turno contro Atlanta). In generale la stagione di Butler è stata tutt’altro che semplice sotto questo punto di vista: in campo per sole 57 partite di regular season, spesso fermato da una varietà di problema compresi la caviglia, l’alluce, il coccige e la spalla. Le buona notizie per gli Heat sono arrivate già in conferenza stampa da parte di coach Spoelstra: “Non devo attendere nessun aggiornamento riguardo nessun giocatore”: Butler infatti non si sottoporrà a nessun esame strumentale aggiuntivo e probabilmente sarà in campo già in gara-4 - pronto a riprendersi la scena e a mettere alle corde i Celtics, nuovamente con le spalle al muro e chiamati a vincere almeno un’altra volta in Florida contro gli Heat.