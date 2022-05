Oladipo batte i titolari: non era mai successo

Nella sconfitta in gara-4 contro i Boston Celtics, i titolari dei Miami Heat hanno combinato per appena 18 punti complessivi, venendo battuti dai 23 di Victor Oladipo uscito dalla panchina e autore di 23 punti. Non era mai successo nella storia dei playoff NBA (o quantomeno dal 1970-71, data in cui anche i tabellini delle riserve sono stati conteggiati) che un giocatore entrato a partito in corsa battesse i cinque titolari

Per capire le dimensioni della sconfitta dei Miami Heat in gara-4 contro i Boston Celtics basta osservare il tabellino della partita. Tra i cinque titolari, tutti rimasti in campo tra i 15 e i 27 minuti, non ce n’è neanche uno in doppia cifra, spingendosi al massimo fino ai 9 di Bam Adebayo (dopo i 31 di gara-3) a cui si aggiungono i 6 di Jimmy Butler e i 3 di Kyle Lowry, mentre sia PJ Tucker che Max Strus sono rimasti a zero con 0/11 al tiro. Un computo totale di appena 18 punti, battuto dal solo Victor Oladipo che in uscita dalla panchina ne ha realizzati 23 in 30 minuti esatti: secondo quanto scritto da ESPN Stats & Info, dal 1970-71 (data in cui anche i tabellini delle riserve hanno cominciato a essere conteggiati) non era mai successo che un giocatore entrato a partita in corso battesse tutti i titolari messi assieme in una gara di playoff, così come non era mai successo che un quintetto base segnasse solo 18 punti in una partita di playoff.