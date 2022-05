Miami-Boston gara-5, stanotte alle 2:30 su Sky

Sfida fondamentale nella folle e indecifrabile finale della Eastern Conference. Miami cerca l'allungo sul 3-2, per avere almeno la certezza di tornare in casa per gara-7. Boston punta al primo back-to-back in una serie in cui nessuno ha mai vinto due volte in fila. La diretta dalle 2.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su NOW

Potrebbe essere la partita che indirizza una serie fin qui indecifrabile. Miami e Boston si sono sino ad ora alternate, vincendo sempre in maniera piuttosto netta e smentendo puntualmente le indicazioni della partita precedente. L'ultimo successo è stato quello netto dei Celtics al TD-Garden in gara-4 (102-82). Una sfida segnata dalla pessima prestazione del quintetto Heat, che ha totalizzato in tutto la miseria di 18 punti (Oladipo da solo ne ha segnati di più dalla panchina, 23). Boston - nonostante l'assenza di Smart - è partita con un perentorio 18-1, non guardandosi più indietro, chiudendo a più 20 con 31 punti di Jayson Tatum. In gara-5 a pesare saranno ancora le possibili assenze per infortunio. Coach Udoka deve capire se recupererà Smart dal problema alla caviglia, e se potrà contare per due partite in fila su Robert Williams. Per gli Heat sono alle prese con guai fisici Herro (assente in gara-4), Butler, Lowry, Tucker e Strus. L'impressione è che possano stringere tutti i denti per una sfida fondamentale nella corsa alle Finals (negli ultimi anni chi è andato sul 3-2 in una serie al meglio delle sette ha vinto nell'82% dei casi), ma non avere giocatori chiave al 100% potrebbe risultare decisivo. La diretta questa notte (tra mercoledì 25 e giovedì 26 maggio) dalle 2.30 Su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streming su NOW, con il commento Live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.