Match point Boston: gara-6 alle 2.30 su Sky Sport

Gara-6 in finale di conference sul campo dei Boston Celtics evoca solo piacevoli ricordi per i tifosi dei Miami Heat, che proprio in una situazione di svantaggio sul 3-2 nella serie del 2012 vissero una delle vittorie più incredibili della loro storia — sulle spalle di un leggendario LeBron James da 45 punti, 15 rimbalzi e 5 assist. Gli Heat di quest’anno non possono contare sui Big Three come quegli Heat, anche se sulla panchina di Miami siede ora come allora Erik Spoelstra, ma è chiaro che servirà un’impresa questa notte per rimettere in piedi una serie che è sfuggita dalle mani degli Heat nelle ultime due partite, entrambe perse. Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno segnato i canestri più pesanti del match nel secondo tempo di gara-5 dando il vantaggio del fattore campo ai Celtics, che questa notte — diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 2.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi — hanno la possibilità di chiudere i conti e avanzare alle finali NBA per la prima volta dal 2010, quando la squadra di Pierce, Allen e Garnett perse in sette partite contro i Los Angeles Lakers. Ma non sarà comunque semplice, perché Miami — pur incerottata — è squadra di veterani che sanno come rendere difficile la vita agli avversari.