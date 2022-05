Meglio Jordan o LeBron? Wade sorprende tutti

Jordan o LeBron? Chiederlo ai tifosi genera divisioni e diatribe infinite (che vanno avanti da tempo), mentre ascoltare un’opinione informata come quella di Dwyane Wade è sempre suggestivo - oltre che interessante per farsi un’idea. Nonostante l’amicizia e l’aver diviso per anni il parquet con James, lo storico n°3 di Miami ha spiegato: “Non ho mai visto giocare Bill Russell, non ho mai visto in campo Kareem Abdul-Jabbar: ovviamente anche loro sono nella lista dei più grandi all-time. Ma il mio GOAT, per un ragazzo come me cresciuto a Chicago, è Michael Jordan”. Una spiegazione dovuta al fatto che ogni generazione è venuta su guardando a dei GOAT differenti e per un quarantenne come lui è normale guardare a MJ, così come i più giovani giustamente avranno LeBron James come riferimento. “Prima di LeBron c’era Kobe Bryant: tutto dipende da chi hai avuto la fortuna di ammirare mentre crescevi”, uno di quelli che ti faceva esclamare - “Voglio diventare come lui”. Non una mancanza di rispetto nei confronti di un amico, ma una scelta necessaria per chi è cresciuto sognando le prodezze di MJ.