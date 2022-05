Basketball Without Borders al via a Milano

Comincerà domani allo Sport Village di Assago, nei dintorni di Milano, il 19° camp di Basketball Without Borders, che torna in Italia per la prima volta dal 2014. Danilo Gallinari, Terance Mann e Kemba Walker saranno gli ospiti d’onore tra i giocatori, mentre parteciperà anche il capo allenatore dei Memphis Grizzlies Taylor Jenkins Condividi

La NBA, la FIBA e la FIP hanno annunciato oggi che Basketball Without Borders (BWB) Europe si terrà presso lo Sport Village Assago e la Bocconi Sport Arena di Milano da mercoledì 1 a sabato 4 giugno. Il 19° camp BWB Europe segna il ritorno in presenza per il programma globale di sviluppo della pallacanestro e di sensibilizzazione della comunità di NBA e FIBA in Europa dall’edizione 2019, svoltasi in Lettonia, e la prima volta in Italia dopo l’edizione del 2014, tenutasi a Roma. BWB Europe 2022 riunirà 62 tra i migliori ragazzi e ragazze in età liceale (17-18 anni) provenienti da 24 Paesi europei, che avranno l’opportunità di imparare direttamente da giocatori, leggende e allenatori di ieri e di oggi della NBA, WNBA e FIBA e competere con i loro coetanei provenienti da tutto il continente. I ragazzi e gli allenatori parteciperanno anche a programmi di formazione delle life skill, di sviluppo della leadership e di servizio alla comunità.

Gallinari, Mann e Walker gli ospiti d'onore approfondimento Gallinari: "Mio futuro? Vedremo, non ne ho idea" I ragazzi saranno allenati dai giocatori NBA Danilo Gallinari (Atlanta Hawks; Italia; BWB Europe 2003), Terance Mann (LA Clippers; U.S.A) e Kemba Walker (New York Knicks). Il capo allenatore dei Memphis Grizzlies Taylor Jenkins (U.S.), gli assistenti allenatori NBA David Adelman (Nuggets; U.S.), Johnny Bryant (New York Knicks; U.S.) e Edniesha Curry (Portland Trail Blazers; U.S.), l'ex giocatrice WNBA Raffaella Masciadri (Italia) e il capitano della Nazionale femminile italiana, e ala della Virtus Bologna, Sabrina Cinili saranno gli allenatori del BWB Europe. Patrick Hunt (presidente della World Association of Basketball Coaches; Australia) e Marin Sedlaček (ex international scout; Serbia) saranno i direttori del camp, mentre Jason Biles (Houston Rockets; U.S.A.) sarà il preparatore atletico del camp. "Basketball Without Borders avrà sempre un significato speciale per me” ha detto Danilo Gallinari. “Nel 2003, da giovane giocatore, sognavo di giocare nell'NBA e l'esperienza al BWB mi ha permesso di concentrarmi ancora di più sul mio obiettivo. Sarà bello parlare ai giovani giocatori delle mie esperienze, nella speranza che un giorno possano essere al mio posto". Giocatori e allenatori guideranno i ragazzi in una serie di attività, tra cui esercitazioni per lavorare sull’efficienza dei movimenti, clinic dedicati al perfezionamento delle abilità offensive e difensive, gare da tre punti, partite 5 contro 5 e sessioni di sviluppo delle life skill e della leadership. Durante la cerimonia conclusiva del camp verranno assegnati i premi BWB Europe 2022 MVP, Defensive MVP, Three-Point Champion e il Patrick Baumann Sportsmanship Award ai ragazzi e alle ragazze che si sono distinti in campo e come leader.

La storia di Basketball Without Borders Un numero record di 41 ex partecipanti al BWB è stato registrato tra i 121 giocatori internazionali presenti nei roster NBA della serata d’apertura della stagione 2021-22. Tra gli ex partecipanti di BWB Europe attualmente in NBA e WNBA figurano Danilo Gallinari, Deni Avdija (Wizards; Israele; BWB Europe 2018 e BWB Global 2019), Killian Hayes (Detroit Pistons, Francia; BWB Europe 2018 e BWB Global 2019), Awak Kuier (Dallas Wings; Finlandia; BWB Europe 2016 e 2018 e BWB Global 2017), Dario Šarić (Suns; Croazia; BWB Europe 2010) e Jonas Valančiūnas (New Orleans Pelicans; Lituania; BWB Europe 2008). La NBA e la FIBA hanno ospitato 63 campi BWB in 30 Paesi dal lancio del programma nel 2001. BWB ha raggiunto più di 3.700 partecipanti provenienti da 133 Paesi e territori, con 96 ex partecipanti selezionati per la NBA e la WNBA o ingaggiati come free agent. Il primo camp di Basketball Without Borders si è svolto in Europa nel luglio 2001. Vlade Divac (Serbia) e Toni Kukoč (Croazia), insieme agli ex compagni di squadra della Nazionale maschile della Jugoslavia, si sono riuniti in Italia presso La Ghirada di Treviso, per lavorare con 50 bambini provenienti da Bosnia ed Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Slovenia e Serbia e Montenegro.