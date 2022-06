SAN FRANCISCO - Se il 2 giugno 2022 - per gli abbonati di Sky - è il giorno dell'inizio delle finali NBA (su Sky Sport e in streaming su NOW) e della maratona "Winning Time" (su Sky Atlantic), a San Francisco c'è un uomo che può parlare con cognizione di causa sia del primo evento che del secondo: Steve Kerr. Ovviamente sarà lui a guidare, dalla panchina, i suoi Warriors in gara-1 proprio contro quei Boston Celtics che provano ad aggiungere il banner n°18 alla loro collezione, superando così di fatto proprio i Los Angeles Lakers (che negli anni '80 ne vinsero 5). Ma Steve Kerr, oltre che di quei Lakers di cui era tifoso, ha parecchi ricordi proprio dei Celtics: "Da giocatore mi ricordo una partita contro di loro: sono entrato in campo, Larry Bird mi ha dato una pacca e mi ha detto: 'Buona fortuna, Steve'. Gli risposi 'Anche a te, Larry', ma dentro di me pensavo: 'Cos'è appena successo?'. Era surreale", racconta divertito il capo allenatore di Golden State. "Perché giocare sul parquet del Garden era sempre un'emozione speciale, c'è una mistica attorno ai Celtics che non si può negare. Una franchigia incredibile, con una storia incredibile. Per cui oggi allenare contro di loro in questa finale per me è davvero bello".