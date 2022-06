Parole di elogio (ricambiate) da parte dell'allenatore di Golden State per il difensore NBA dell'anno. Che Kerr conosce bene per averlo allenato con Team USA (ai Mondiali cinesi del 2019), e col quale ha stabilito un ottimo legame Condividi

SAN FRANCISCO - Steve Kerr lo conosce bene, Marcus Smart. Lui e anche altri Celtics, nel dettaglio Jayson Tatum, Jaylen Brown e anche Derrick White (anche se al tempo era agli Spurs). Li ha allenati - da vice allenatore - in nazionale, ai (disgraziati) Mondiali cinesi del 2019 e poi ancora (nel caso di Tatum) alle Olimpiadi di Tokyo. Ma su Smart, prima del via di gara-1, l'allenatore di Golden State ha pronunciato parole importanti: "È la versione, nel ruolo di guardia, di Draymond Green. In difesa è su ogni pallone, è un giocatore intelligente, davvero molto intelligente, sa come anticipare le giocate, capisce gli angoli, ha la capacità di marcare dall'1 al 5. Non è un caso che abbia vinto il titolo di miglior difensore NBA, quest'anno, perché è davvero un ottimo giocatore nella metà campo dietro e forse un giocatore sottovalutato nella metà campo offensiva".

La reazione di Smart alle parole di Kerr leggi anche Lo status dei 5 giocatori in forse: c'è anche Marcus Smart "Il paragone con Draymond [Green]? Sono d'accordo - risponde il diretto interessato - e lo trovo un paragone davvero ottimo, nel senso che mi sento onorato a essere menzionato insieme un campione del suo calibro, un grande leader, un super difensore. Fa al meglio quello che deve fare in campo, e io spero di fare esattamente lo stesso. Mi sono ispirato a lui, per come sa guidare la propria squadra e per come gioca.