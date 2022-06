All'allenamento della vigilia di gara-2, i Boston Celtics hanno voluto lanciare un messaggio forte, indossando una t-shirt nera con una gigantesca scritta arancione: "We are BG", per le iniziali di Brittney Grier, detenuta in Russia ormai da più di quattro mesi e mezzo dopo essere stata arrestata in aeroporto per avere con sé cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish. "L'idea è stata dell'Associazione Giocatori, è stato Grant Williams a proporcela", ha raccontato Jaylen Brown, che della NBPA è vice presidente (esattamente come Andre Iguodala in casa Warriors). "Come squadra volevamo mandare un messaggio chiaro, uniti, per dimostrare il nostro supporto a Brittney Griner. Ormai è lì [in Russia, ndr] da molto tempo: quando è troppo è troppo". Un "grido" di attenzione sottolineato anche da Marcus Smart, che al termine della sua conferenza stampa si è alzato in piedi e prima di salutare i giornalisti ha detto: "Le avete viste tutti le nostre magliette: non dimenticatevi di BG, siamo tutti con lei".