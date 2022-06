Boston-Golden State su Sky e in LIVE STREAMING

Dopo le emozioni delle prime due partite, la serie tra Boston Celtics e Golden State Warriors si sposta in Massachusetts, dove si disputeranno le prossime due partite delle NBA Finals 2022. Una serie che nelle prime due gare ha visto le due squadre spartirsi equamente la posta in palio, con i Celtics capaci di vincere in gara-1 grazie a un incredibile ultimo quarto da 40-16 e gli Warriors rispondere in gara-2 con un terzo quarto dominante da 35-14, pareggiando i conti. Golden State è comunque chiamata a vincere per riprendersi il fattore campo nella serie, ora nelle mani dei Celtics: per riuscirci si affidano alla loro storia, visto che nelle ultime 26 serie di playoff hanno sempre vinto almeno una partita in trasferta, un record nella storia della NBA. Steph Curry sta giocando a livelli da MVP con oltre 31 punti di media e il 46% da tre punti nelle prime due gare, ma Jayson Tatum è tornato ai suoi livelli dopo una gara-1 sottotono dal punto di vista balistico. I riflettori sono ovviamente puntati sui due MVP delle finali di conference, ma la serie tra Boston e Golden State ha tantissimi altri protagonisti, da Klay Thompson e Draymond Green chiamati a salire di livello fino a Jaylen Brown che deve tenere sotto controllo le palle perse, così come devono battere un colpo sia al Horford che Marcus Smart dopo una gara-2 opaca. L'appuntamento per gara-3 delle Finals è fissato: la partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport NBA (canale 209), in streaming su NOW ed eccezionalmente aperta a tutti anche su SkySport.it a partire dalle 3.00 con il commento da Boston di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, presenti insieme a tutta la squadra Sky per raccontare live le NBA Finals 2022