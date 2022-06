BOSTON - Tre giocatori di Boston sopra i 20 punti ma un solo giocatore sopra quota 20 (per la precisione: +21) nel plus/minus . Il suo nome? Robert Williams. Non ha raggiunto la doppia cifra nei punti (8, con 4/5 al tiro) ma lo ha fatto nei rimbalzi (10) e soprattutto, quello che è più importante, ha rispedito al mittente 4 tiri degli Warriors e ha chiuso anche con 3 recuperi . "Il suo impatto? Enorme", conferma coach Ime Udoka. "Non solo i tiri che ha stoppato ma tutti quelli che ha alterato, insieme alla sua presenza sotto canestro che sconsiglia gli avversari di avventurarsi lì sotto . Ha avuto un ruolo importantissimo in quello che abbiamo fatto stasera: ci ha permesso di giocare a lungo con quintetti alti, e catturare 15 rimbalzi offensivi [ contro i 6 degli Warriors, ndr ] che hanno portato a 22 punti da seconde opportunità ". Un'analisi lucida, perfetta, che mette in evidenza tutti i meriti del n°44, riconosciuti anche dai suoi compagni. Il più entusiasta è Al Horford: " Rob è un giocatore che cambia davvero le partite - dice - e noi siamo fortunatissimi ad averlo in squadra, perché impatta sulle nostre vittorie ben più di quanto dicano le cifre. Sono molto impressionato da come continua a imparare: gli parli, ascolta, impara e mette in pratica. Le cose che fa in campo vanno molto oltre quello che si può leggere su un boxscore ", afferma.

Brown: "Per me Rob poteva essere il difensore dell'anno"

leggi anche

Boston d'orgoglio, Curry non basta: è 2-1 Celtics

"Rob è un difensore eccellente - conferma anche Jaylen Brown - e per me avrebbe potuto benissimo vincere il premio di miglior difensore dell'anno, perché è al livello di Marcus [Smart]. Per me il suo rendimento non è una sorpresa". Chiamato in causa, anche Smart dice la sua: "Non ha mai smesso di migliorare, lungo tutta la stagione", dice - e svela anche un particolare relativo a questi giorni, quando Williams viene costantemente valutato fisicamente, per scoprire se può scendere in campo: "Anche se è infortunato vuole essere in campo ad aiutarci, ma allo stesso - giustamente - pensa anche alla sua carriera. L'occasione di una finale NBA però non è scontato che ritorni presto, e per quello gli ho detto: 'Tu conosci il tuo corpo meglio di tutti, quello che può sopportare e quello che non può sopportare'. Però noi preferiamo averlo al 20% in campo piuttosto che non averlo". E aggiunge: "Il modo in cui attacca lo spazio aereo, mettendo pressione sulla difesa di Golden State, è davvero rimarchevole, come lo è il modo in cui protegge l'area e si muove in difesa". Anche quandon non è al 100%, mettendo in campo tutto quello che ha: "Sopportare il dolore è più facile, quando stai giocando le Finals, e sai quello per cui stai lottando. Ne vale la pena, ne sono sicuro", dice lui. "It's all about 18", recita il motto dei Celtics. E Robert Williams lo sa.