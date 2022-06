Il podcast di Green è un problema per Golden State

Il numero di falli commesso nella serie finale da Draymond Green (15) al momento è pari al numero complessivo di punti messi a referto (15) in tre partite in cui non solo non è riuscito a incidere, ma che spesso sono state segnate dal suo fare macchiettistico in senso deleterio. A far discutere però nelle ultime ore è un altro aspetto controverso che riguarda il n°23 di Golden State: il “Draymond Green Show”, il podcast registrato puntualmente al termine di ognuna delle gare di finale con lo stesso Green che parla dei difetti e dei pregi del gioco di Green. Bleacher Report, che ha fatto filtrare alcune indiscrezioni, ha spiegato: “Uno dei giocatori più celebrali dell’intera NBA registra nel pieno della corsa al titolo una trasmissione in cui racconta quali sono i suoi pensieri”. Insomma, se voi foste gli avversari, cosa fareste? Beh, non è difficile immaginare che lo staff tecnico dei Celtics si sia messo all’ascolto per carpire alcune segreti: 30 minuti di discorso ininterrotto da parte di Green su quello che è accaduto in campo, un unicum anche in una lega come la NBA da sempre “avanti” per diversi aspetti.