Per quanto la stagione dei Chicago Bulls possa essere considerata un successo, tornando ai playoff per la prima volta dal 2017, c’è sicuramente ampio margine per migliorare nella metà campo difensiva. Dopo un inizio convincente, i continui infortuni avuti in particolare da Lonzo Ball e Alex Caruso hanno finito per far crollare la difesa dei Bulls, che hanno chiuso al 23° posto per efficienza difensiva nonostante la presenza di coach Billy Donovan, che in carriera non aveva mai chiuso sotto il 15° posto in NBA. Per questo il grande obiettivo dell’estate, oltre a rifirmare Zach LaVine, sembra essere quello di acquisire un centro dal grande impatto difensivo per poter migliorare anche nella propria metà campo. I due nomi che maggiormente sono avvicinati ai Bulls sono quelli di Rudy Gobert e di Mitchell Robinson. Il primo è in uscita da Utah dopo la deludente conclusione della stagione e l’addio di coach Quin Snyder, che potrebbe fare da preludio a una rivoluzione in casa Jazz: per lui i Bulls dovrebbero mettere sul piatto come minimo Nikola Vucevic (il cui contratto è in scadenza nel 2023) e un asset come Patrick Williams, anche se la dirigenza preferirebbe inserire uno come Coby White che sembra fuori dai piani a lungo termine della squadra. Uno scenario descritto da Joe Cowley del Chicago Sun-Times, anche se il giornalista ha sottolineato come il capo della dirigenza dei Bulls, Arturas Karnisovas, sia un grande estimatore di Vucevic.