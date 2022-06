Brutte notizie per la nazionale serba e, in parte, anche per gli Atlanta Hawks. Secondo quanto dichiarato dal medico della nazionale Dragan Radovanovic, la guardia Bogdan Bogdanovic si è operata negli Stati Uniti per risolvere un persistente problema al ginocchio e i tempi di recupero sono stimati in tre mesi, impedendogli di prendere parte a Eurobasket 2022

Che Bogdan Bogdanovic avesse problemi al ginocchio destro non è di certo una novità, visto che già negli ultimi playoff era stato costretto a rimanere fuori per gara-5 contro i Miami Heat per non aggravare le sue condizioni. Ora però è arrivata anche la conferma: in un’intervista con il sito sportklub.rs (tradotto da EuroHoops), il medico della nazionale serba Dragan Radovanovic ha confermato che la guardia si è operata negli Stati Uniti per risolvere i suoi problemi e i tempi di recupero non sono brevi: "Due o tre settimane fa si è operato al ginocchio destro e i tempi di recupero sono di almeno tre mesi" ha detto Radovanovic. "Ci sentiamo praticamente ogni giorno, la procedura è andata al meglio, ora è in una clinica in California. Rimarrà negli Stati Uniti per un altro mese, poi dovrebbe tornare a Belgrado". La sua partecipazione a Eurobasket 2022 è quindi da escludere, considerando che si comincerà l’1 di settembre e i tempi di recupero da una procedura del genere sono solo stimati, con la possibilità che si allunghino anche fino al training camp degli Atlanta Hawks. La Serbia, grande favorita del gruppo D da disputare a Praga insieme a Olanda, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca e Israele, dovrebbe invece poter contare sull’MVP in carica Nikola Jokic.